Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile oynadığı maçta 2-0 galip geldi. Galatasaray'ın gollerini Lucas Torreira ve Davinson Sanchez kaydetti.
- Trendyol Süper Lig : Galatasaray : 2 - Bodrum FK: 0 (Maç sonucu)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada Lemina'nın sağ kanattan ortasında arka direkteki Victor Osimhen topu göğsüyle kontrol etti. Meşin yuvarlağı önüne alan Osimhen'in üç kişiyle girdiği mücadelede sol çaprazdan çektiği şut kaleci Sousa'dan döndü.
80. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutta kaleci Sousa topu kornere çeldi.
81. dakikada Galatasaray'ın sağ taraftan Ahmed Kutucu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında seken topu yay çizgisi üzerinde kontrol eden Yunus Akgün'ün sol taraftan son çizgiye inmeden içeriye çevirdiği topa kale önündeki Davinson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Rams Park
Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Serken Çimen
Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira (Dries Mertens dk. 86), Mario Lemina (Kerem Demirbay dk. 86), Gabriel Sara (Alvaro Morata dk. 68), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Ahmed Kutucu dk. 80), Victor Osimhen (Berkan Kutlu dk. 86)
Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka (Üzeyir Ergün dk. 46), Christopher Herelle, Arlind Ajeti, Ali Aytemur (George Puscas dk. 88), Ege Bilsel (Cenk Şen dk. 68), Taylan Antalyalı, Ahmet Aslan (Taulant Seferi dk. 81), Enis Bardhi, Fredy, Jonathan Okita (Zdravko Dimitrov dk. 68)
Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Süleyman Özdamar, Erkan Değişmez, Pedro Brazao, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Direktör: Jose Morais
Goller: Lucas Torreira (dk. 29), Davinson Sanchez (dk. 81) (Galatasaray)
Sarı kart: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)