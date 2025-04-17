Galatasaray, Bodrum FK Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla sürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Bodrum FK'yı konuk edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor