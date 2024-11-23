Galatasaray, Bodrum FK Maçında İki Değişiklikle Çıkıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Bodrum FK karşısında 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Bodrum karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk, sarı kart cezalısı Davinson Sanchez ile sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un yerine Metehan Baltacı ile Kaan Ayhan'a görev verdi. Cimbom'da ayrıca Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de sakatlığından dolayı kadroda bulunmuyor.

Metehan Baltacı 2. kez 11'de

Galatasaray'da sarı kart cezasından dolayı kadroda olmayan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in yerine genç futbolcu Metehan Baltacı 11'de yer aldı. Baltacı, bu sezon daha önce de Adana Demirspor ile oynanan müsabakada 11'de görev aldı. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca Alanyaspor ile Beşiktaş karşılaşmalarında da sonradan oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Dries Mertens, ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Efe Akman bekledi. - İSTANBUL