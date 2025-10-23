Haberler

Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Türkiye'nin UEFA ülke puanına önemli katkı sağlanırken sıralama da güncellendi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, Liverpool galibiyetinin ardından bir kez daha sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün kaydetti.

Osimhen, bu gollerle Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 3'e çıkarırken, Yunus Akgün de bu sezon Devler Ligi'nde ikinci kez ağları havalandırdı.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Galatasaray'ın galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Temsilcimizin elde ettiği puanla birlikte Türkiye, 45.200 puanla 9. sıradaki yerini korudu. Bu sonuç, Türkiye'nin Avrupa kupalarına doğrudan katılım yolunda elini güçlendirdi.

SIRADAKİ RAKİP AJAX

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçını 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Ajax karşısında oynayacak. Okan Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak hem grup sıralamasında hem de ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

UEFA ÜLKE PUANI

1. İngiltere - 98.782

2. İtalya - 87.230

3. İspanya - 81.703

4. Almanya - 77.830

5. Fransa - 70.819

6. Hollanda - 62.700

7. Portekiz - 59.866

8. Belçika - 56.150

9. TÜRKİYE - 45.200

10. Çekya - 41.700

11. Yunanistan - 38.312

12. Norveç - 37.587

13. Polonya - 37.375

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Barış'a büyük şok! Maç 3-0 devam ederken neye uğradığını şaşırdı
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler
Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Barış'a büyük şok! Maç 3-0 devam ederken neye uğradığını şaşırdı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçliler taraftarın gazabına uğradı
Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor

Okan Buruk açıkladı! Yıldız futbolcu ülkesine geri dönüyor
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Bakanlıktan Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre

Bakanlık süre verdi! Mansur Yavaş'ın 1 haftası var
Arda Güler'in Real Madrid'i zorlu maçta Kenan Yıldızlı Juventus'u üzdü

Arda ve Kenan karşı karşıya geldi! İşte dev maçta kazanan
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.