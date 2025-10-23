Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Uefa Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, Liverpool galibiyetinin ardından bir kez daha sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün kaydetti.

Osimhen, bu gollerle Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 3'e çıkarırken, Yunus Akgün de bu sezon Devler Ligi'nde ikinci kez ağları havalandırdı.

UEFA ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Galatasaray'ın galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Temsilcimizin elde ettiği puanla birlikte Türkiye, 45.200 puanla 9. sıradaki yerini korudu. Bu sonuç, Türkiye'nin Avrupa kupalarına doğrudan katılım yolunda elini güçlendirdi.

SIRADAKİ RAKİP AJAX

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçını 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Ajax karşısında oynayacak. Okan Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak hem grup sıralamasında hem de ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

UEFA ÜLKE PUANI

1. İngiltere - 98.782

2. İtalya - 87.230

3. İspanya - 81.703

4. Almanya - 77.830

5. Fransa - 70.819

6. Hollanda - 62.700

7. Portekiz - 59.866

8. Belçika - 56.150

9. TÜRKİYE - 45.200

10. Çekya - 41.700

11. Yunanistan - 38.312

12. Norveç - 37.587

13. Polonya - 37.375