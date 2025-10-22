Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 Mağlup Etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sol kanattan topla buluşan Fredrik Bjorkan, ceza sahasına girdikten sonra pasını penaltı noktası üzerindeki Auklend'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda Abdülkerim'in kayarak hızını yavaşlattığı meşin yuvarlak ardından kaleci Uğurcan'da kaldı.

60. dakikada savunmadan çıkmak isteyen Bodo/Glimt'te Aleesami'ye baskı yapan Osimhen'in müdahale ettiği top ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Haikin meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topun bir kez daha sahibi olan Yunus bu kez aynı noktada yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

67. dakikada Sjovold'un orta sahadaki hatalı pasında topla buluşan Osimhen'in ceza alanına girdikten sonra sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Haikin gole izin vermedi. Dönen meşin yuvarlağı aynı noktada tekrar önünde bulan Osimhen'in vuruşunda Sjovold çizgi üzerinde golü engelledi.

75. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Fredrik Bjorkan'ın son çizgiye inerek içeriye ortaladığı topa Jakobs'un üzerinden iyi yükselen Helmersen'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 3-1

83. dakikada Sara'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane'nin bir süre topla ilerledikten sonra ceza sahasında girerek çapraz pozisyonda yerden çektiği şutta kaleci Haikin meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler. Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Leroy Sane, Mario Lemina (Gabriel Sara dk. 65), Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 88), Barış Alper Yılmaz (Eren Elmalı dk. 65), Yunus Akgün (Kaan Ayhan dk. 73), Victor Osimhen (Mauro Icardi dk. 73)

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Bodo/Glimt: Nikita Haikin, Fredrik Sjovold, Odin, Björtuft, Haitam Aleesami (Villads Nielsen dk. 69), Fredrik Bjorkan (Isak Maatta dk. 81), Hakon Evjen (Andreas Klynge dk. 88), Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet (Daniel Bassi dk. 69), Sondre Auklend, Jens Petter Hauge, Kasper Hogh (Andreas Helmersen dk. 69)

Yedekler: Julian Faye Lund, Magnus Brondbo, Magnus Riisnaes, Mathias Jorgensen, Mikkel Bro Hansen

Teknik Direktör: Kjetil Knutsen

Goller: Victor Osimhen (dk. 3 ve 33), Yunus Akgün (dk. 60) (Galatasaray), Andreas Helmersen (dk. 76) (Bodo/Glimt)

Sarı kartlar: Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Ismail Jakobs (Galatasaray) - İSTANBUL