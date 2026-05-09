Galatasaray 4. Kez Üst Üste Şampiyon Oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında evinde konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, Türk futbol tarihinde şampiyonluk sayısını 26'ya yükselten ilk kulüp olarak zirvedeki yerini pekiştirdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından RAMS Park'ta büyük bir sevinç yaşandı. Galatasaraylı futbolcular sahada bir araya gelerek şampiyonluğu kutlarken, teknik ekip de bu coşkuya ortak oldu. Taraftarların yoğun tezahüratları eşliğinde kutlamalar saha içinde uzun süre devam etti. Okan Buruk yönetiminde üst üste 4'üncü kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu başarıyla kulüp tarihine bir kez daha geçti.

4 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK 2'NCİ KEZ GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla birlikte kulüp tarihinde 2'nci kez üst üste 4 sezon Süper Lig'i zirvede tamamlamış oldu. Daha önce sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 yılları arasında üst üste 4 kez şampiyonluk yaşamıştı. Okan Buruk idaresinde 2022-2023 sezonuyla başlayan yeni seri, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da devam etti. Böylece Galatasaray, Türk futbol tarihinde birden fazla kez 4 yıl üst üste şampiyon olan ilk takım olarak kayıtlara geçti.

OKAN BURUK YÖNETİMİNDE 4'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki Galatasaray döneminde 4'üncü Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. Sarı-kırmızılı takımın başında 2022 yılında göreve başlayan Buruk, görevde bulunduğu 4 sezonun tamamında ligi zirvede tamamladı. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Galatasaray ile 4 sezon boyunca Süper Lig'de yüksek puan ortalamaları yakalarken, kırılması güç rekorlara imza atarak dikkat çeken performanslar da ortaya koydu. Aynı zamanda Okan Buruk, 1996-2000 yılları arasında futbolcu olarak görev yaptığı dönemde Galatasaray ile şampiyonluklar yaşadıktan sonra, 2022-2026 yılları arasında teknik direktör olarak da sarı-kırmızılı ekip ile üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazanarak hem futbolcu hem de teknik adam olarak bu başarıyı elde eden ilk isim unvanını kazandı.

MAURO ICARDI'YE BÜYÜK SEVGİ

Bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'da bitiş düdüğünün ardından sahada coşku yaşanırken, sarı-kırmızılı taraftarlar Mauro Icardi'ye büyük tezahüratlarda bulundu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldız futbolcu, taraftarların tezahüratlarına alkışlarla karşılık verirken, daha sonra eline aldığı Galatasaray bayrağını sallayarak tribünlerin coşkusuna ortak oldu.

8 FUTBOLCUNUN İLK SÜPER LİG ŞAMPİYONLUKLARI

Galatasaray'ın 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamasıyla birlikte kadroda yer alan 8 isim kariyerlerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. Wilfried Singo, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Noa Lang, Leroy Sane ve Yaser Asprilla sarı-kırmızılı formayla kariyerlerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. Genç oyunculardan Enes Emre Büyük ve Can Armando Güner ise A takım seviyesinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Öte yandan daha önce Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Uğurcan Çakır da sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir kupa sevinci yaşamış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı