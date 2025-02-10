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Galatasaray taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı

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Galatasaray, sağ bek transferi için Przemyslaw Frankowski ile anlaşma sağladı. Polonyalı futbolcu ve kulübü Lens ile her konuda anlaşmış olan sarı-kırmızılılar, Frankowski'yi bu akşam İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Süper Lig devi Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens ile her konuda anlaştı. Polonyalı futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray, sağ bek transferi için geri sayıma başladı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY ANLAŞTI

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens ile her konuda anlaştı.

Galatasaray taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı

SEZON PERFORMANSI

Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı. 29 yaşındaki futbolcu, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat bek olarak da oynayabiliyor. Bu sezon Lens'te 21 maçta süre bulan Frankowski, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

Galatasaray taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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