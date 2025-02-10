Galatasaray taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı

Süper Lig devi Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens ile her konuda anlaştı. Polonyalı futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray, sağ bek transferi için geri sayıma başladı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY ANLAŞTI

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens ile her konuda anlaştı.

SEZON PERFORMANSI

Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı. 29 yaşındaki futbolcu, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat bek olarak da oynayabiliyor. Bu sezon Lens'te 21 maçta süre bulan Frankowski, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.