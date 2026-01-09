Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN maçının başlangıç saati değişti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Technic ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak maçın başlangıç saati güvenlik tedbirleri nedeniyle 15.30'dan 13.00'e alındı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yapılacak Galatasaray MCT Technic- Beşiktaş GAİN maçının başlangıç saatinde değişikliğe gidildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yarın oynanacak derbinin başlangıç saatinin güvenlik tedbirleri nedeniyle saat 15.30'dan 13.00'e alındığı belirtildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor