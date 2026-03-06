Haberler

Galatasaray, Beşiktaş maçına hazır

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman dinamik ısınma ile başlamış ve taktik çalışmayla sona ermiştir.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de Beşiktaş'a konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
