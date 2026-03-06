Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olacağı derbi maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki son idmanda taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak lider Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan