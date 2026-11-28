Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlığında Okan Buruk yönetiminde taktik çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi; takım yarın saat 17.00'deki idmanla hazırlığını tamamlayacak.
GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, maça dair taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı