Haberler

Galatasaray, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

Galatasaray, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da Leroy Sane, Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz'a yaptığı müdahalenin ardından 61. dakikadaki VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü.

  • Galatasaray, Beşiktaş ile oynanan Süper Lig maçının 61. dakikasında 10 kişi kaldı.
  • Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, maçın 60. dakikasında kırmızı kart gördü.
  • Leroy Sane, kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüştür.

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı Tüpraş Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmanın 61. dakikasında konuk ekip Galatasaray, 10 kişi kaldı.

LEROY SANE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 60. dakikasında Leroy Sane ve Rıdvan Yılmaz arasında yaşanan mücadelenin ardından VAR, hakem Ozan Ergün'ü pozisyonu izlemesi için uyardı. Hakem Ozan Ergün, pozisyonu izledikten sonra Sane'ye kırmızı kart gösterdi.

KARİYERİNDE İLK KEZ OYUN DIŞINDA KALDI

Galatasaray, Sane'nin kırmızı kart görmesinin ardından 61. dakikada 10 kişi kaldı. Alman futbolcu, kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmenin üzüntüsünü yaşadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak
Beşiktaş'tan Osimhen için kırmızı kart itirazı

Ortalığı ayağa kaldıran karar
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Hatayspor 1. Lig'den düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 1. Lig'den de düştü