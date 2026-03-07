Galatasaray, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı Tüpraş Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmanın 61. dakikasında konuk ekip Galatasaray, 10 kişi kaldı.

LEROY SANE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 60. dakikasında Leroy Sane ve Rıdvan Yılmaz arasında yaşanan mücadelenin ardından VAR, hakem Ozan Ergün'ü pozisyonu izlemesi için uyardı. Hakem Ozan Ergün, pozisyonu izledikten sonra Sane'ye kırmızı kart gösterdi.

KARİYERİNDE İLK KEZ OYUN DIŞINDA KALDI

Galatasaray, Sane'nin kırmızı kart görmesinin ardından 61. dakikada 10 kişi kaldı. Alman futbolcu, kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmenin üzüntüsünü yaşadı.