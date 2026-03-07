Galatasaray, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı
Galatasaray'da Leroy Sane, Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz'a yaptığı müdahalenin ardından 61. dakikadaki VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü.
- Galatasaray, Beşiktaş ile oynanan Süper Lig maçının 61. dakikasında 10 kişi kaldı.
- Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, maçın 60. dakikasında kırmızı kart gördü.
- Leroy Sane, kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüştür.
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı Tüpraş Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmanın 61. dakikasında konuk ekip Galatasaray, 10 kişi kaldı.
LEROY SANE KIRMIZI KART GÖRDÜ
Mücadelenin 60. dakikasında Leroy Sane ve Rıdvan Yılmaz arasında yaşanan mücadelenin ardından VAR, hakem Ozan Ergün'ü pozisyonu izlemesi için uyardı. Hakem Ozan Ergün, pozisyonu izledikten sonra Sane'ye kırmızı kart gösterdi.
KARİYERİNDE İLK KEZ OYUN DIŞINDA KALDI
Galatasaray, Sane'nin kırmızı kart görmesinin ardından 61. dakikada 10 kişi kaldı. Alman futbolcu, kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmenin üzüntüsünü yaşadı.