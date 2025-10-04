Galatasaray, Beşiktaş ile Beraberlik Alarak İlk Puan Kaybını Yaşadı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Önce 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi sonlandırdı ve milli araya 22 puanla lider olarak girdi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadelede 10 kişi kalan ve 1-0 da geriye düşen sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu maça kadar ligde 7'de 7 yapan Aslan, böylece bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti.
Galatasaray, milli maçlar için verilen araya 22 puanla lider olarak girdi. Sarı-kırmızılılar, 9. haftada deplasmanda Başakşehir ile oynayacak. - İSTANBUL
