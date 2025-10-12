Galatasaray, Beşiktaş'ı Deplasmanda Yendi

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Furkan Keseratar, Burak Pehlivan

Beşiktaş BOA: Pelin Derya Bilgiç 13, Toure, Meltem Yıldızhan, Milic 16, Fasoula 16, Okonkwo 17, Gülşah Duman Bıçakçı, Özge Özışık 5

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 9, Smalls 11, Sehernaz Çidal 2, Elif Bayram 1, Juhasz 6, Williams 12, Sude Yılmaz 7, Gökşen Fitik 15, Ayşe Cora Yamaner 3, Derin Erdoğan, Kuier 9

1. Periyot: 26-17

Devre: 40-41

3. Periyot: 49-56

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasındaki derbide Beşiktaş BOA'yı deplasmanda 75-67 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, Fasoula'nın turnikeden bulduğu basketle 3. dakikada 6-0'lık seri yakaladı: 9-2. Milic ve Fasoula'nın pota altındaki etkili oyunuyla rakibine üstünlük kuran siyah-beyazlılar, Özge Özışık'ın 9. dakikada dış atıştan bulduğu basketle farkı 15'e kadar çıkardı: 26-11. Galatasaray Çağdaş Faktoring, geride kalan bölümde Kuier ile Ayşe Cora Yamaner'in sayılarıyla farkı azalttı ve ilk çeyrek ev sahibi ekibin 26-17 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci çeyreği iki takımın karşılıklı basketleriyle başladı. Beşiktaş BOA, bu çeyrekte Okonkwo ile 3 kez dış atışlardan isabet buldu. Galatasaray Çağdaş Faktoring de Williams ile boyalı alanda sayılar üretti. Maçın büyük bir bölümünü geride götüren sarı-kırmızılılar, sonrasında Gökşen Fitik, Juhasz ile Oblak'ın turnikeden bulduğu basketlerle 6-0'lık seri yakaladı ve ikinci periyodun bitmesine 41 saniye kala karşılaşmada ilk kez öne geçti: 40-41. Periyodun devamında başka sayı olmadı ve soyunma odasına Galatasaray Çağdaş Faktoring'in 41-40 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyodun ilk 2 dakikasında iki taraf da karşılıklı top kayıpları yaparak skor üretemedi. Gökşen Fitik, 23. dakikanın ortalarında dış atıştan bulduğu basketle sessizliği bozdu: 40-44. Sarı-kırmızılılar, periyodun devamında yaptığı sert savunmayla da rakibine fazla sayı şansı vermedi ve son çeyreğe 56-49 önde girdi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, oyuncuları Sude Yılmaz, Smalls ile Juhasz'ın bulduğu sayılarla farkı 14'e çıkararak, 36. dakikanın ortalarına 68-54 önde girdi. Siyah-beyazlılar, sonrasında Okonkwo, Milic ve Pelin Derya Bilgiç'in basketleriyle 10-0'lık seri yakaladı ve karşılaşmanın son 2 dakikasına girilirken farkı 4'e kadar düşürdü: 64-68. Karşılaşmanın son iki dakikasında oyun üstünlüğünü yeniden eline alan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 75-67'lik üstünlükle ayrıldı.