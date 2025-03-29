Galatasaray, Beşiktaş Derbisine Değişiksiz Başladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Antalyaspor karşılaşmasının 11'i ile Beşiktaş derbisine başladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre derbide değişiklik yapmadı. Sarı-kırmızılılarda tedavisinin ardından takımla çalışmalara başlayan Ismail Jakobs ile ağrıları bulunan Roland Sallai ve Elias Jelert 21 kişilik kadroda yer almadı.

3 futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisinde görev aldı

Galatasaray'da 3 futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisinde görev aldı. Sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Alvaro Morata, mücadeleye 11'de başladı ve ilk kez siyah-beyazlılara karşı oynadı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı ve Mario Lemina bekledi.

Galatasaray taraftarından tam destek

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Taksim Gezi Parkı'nda toplanarak, stadyuma toplu halede giriş yaptı. Deplasman tribününü tamamen dolduran taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. - İSTANBUL