Galatasaray Beşiktaş Derbisine Aynı 11 ile Çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisine son oynadıkları Liverpool karşılaşmasının 11'i ile başladı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son oynadıkları Liverpool maçının 11'ini değiştirmedi ve derbide de aynı 11'i görevlendirdi.

Sarı-kırmızılılarında Kaan Ayhan ile Yusuf Demir ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

4 futbolcunun ilk Beşiktaş derbisi heyecanı

Galatasaray'ın bu sezon transfer ettiği Uğurcan Çakır, Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan ilk derbisinde Beşiktaş karşısında 11'de başladı. Diğer yeni transferlerden Leroy Sane ise yedek bekledi. Geçtiğimiz sezon takımda olan fakat derbide oynamayan Ismail Jakobs de ilk kez siyah-beyazlılara karşı görev aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray, Beşiktaş derbisi; Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Rolland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay bekledi.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarları, derbide de takımlarını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan Beşiktaş derbisinde tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları hazırladı.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Sergen Yalçın'ın 5 Şubat 2025 tarihinde vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın için, 'Başın sağ olsun Sergen Yalçın' pankartı açtı. - İSTANBUL