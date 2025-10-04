Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 5 yıl sonra bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

5 MAÇ SONRA RAMS PARK'TA PUAN ALDI

Kartal bu sonuçla ezeli rakibinin evinde 5 maç sonra puanla tanıştı. Karşılaşmada Tammy Abraham'ın 12. dakikada attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar, İlkay Gündoğan'ın 55. dakikada kaydettiği gole engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.

SON PUAN 2020 YILINDA

Süper Lig'de RAMS Park deplasmanında en son Mart 2020'de puan alan Beşiktaş, o maçta Galatasaray ile 0-0 berabere kalmıştı.