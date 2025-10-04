Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 5 yıl sonra bir ilk
Derbi müsabakasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 5 maç sonra RAMS Park'tan puanla döndü. Beşiktaş, Süper Lig'de RAMS Park deplasmanında en son Mart 2020'de puan almıştı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
5 MAÇ SONRA RAMS PARK'TA PUAN ALDI
Kartal bu sonuçla ezeli rakibinin evinde 5 maç sonra puanla tanıştı. Karşılaşmada Tammy Abraham'ın 12. dakikada attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar, İlkay Gündoğan'ın 55. dakikada kaydettiği gole engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.
SON PUAN 2020 YILINDA
Süper Lig'de RAMS Park deplasmanında en son Mart 2020'de puan alan Beşiktaş, o maçta Galatasaray ile 0-0 berabere kalmıştı.