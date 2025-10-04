Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Stada Girdi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçı için hazırlıklarını tamamlayarak stada ulaştı. Kafile, tezahüratlar eşliğinde RAMS Park'a girdi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, stada geldi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden hareket ederek müsabakanın oynanacağı RAMS Park'a ulaştı. Sarı-kırmızılı kafile, tezahüratlar eşliğinde stadyuma girdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor