Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'na ulaştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş derbisi için Dolmabahçe'ye geldi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray saat 20.00'de Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar derbinin hazırlıklarını dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlamıştı. Bugün tesislerde toplanan futbolcular ve teknik ekip, daha sonra müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket etti. Sarı-kırmızılı kafile, güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı