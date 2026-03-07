Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'na ulaştı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı için Dolmabahçe'ye geldi. Takım, antrenmanını tamamladıktan sonra stadyuma güvenlik önlemleri altında giriş yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray saat 20.00'de Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar derbinin hazırlıklarını dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlamıştı. Bugün tesislerde toplanan futbolcular ve teknik ekip, daha sonra müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket etti. Sarı-kırmızılı kafile, güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı