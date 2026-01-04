Haberler

Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti

Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun." denildi.

  • Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu'nun kulüpten ayrıldığını duyurdu.
  • Berkan Kutlu, Galatasaray'da 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.
  • Berkan Kutlu, Süper Lig takımı Konyaspor'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, yeni dönemde devam etmeyeceği 27 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu için veda mesajı yayımladı.

GALATASARAY'DAN BERKAN'A VEDA

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar ve yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun."

GALATASARAY'DAKİ BAŞARILARI

2021-2022 sezonu başında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

KONYASPOR'A İMZA ATACAK

Galatasaray ile yo l larını ayıran Berkan Kutlu, Süper Lig ekibi Konyaspor'a transfer olmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlıların teknik direktörü Çağdaş Atan, Berkan Kutlu'yla da prensipte anlaştıklarını açıklayarak, "Oyuncu sağlık kontrolünden geçecek. Beklentimiz en kısa zamanda kampa ve takıma katılması.'' ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Adım adım yeni savaşa doğru! Venezuela ordusu harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi

Şırnak'ta kahreden olay: Son nefesini çığın altında verdi
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi

Son anda yakalandı! Ele geçirilen sayı ürküten cinsten
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi

Şırnak'ta kahreden olay: Son nefesini çığın altında verdi
Onlarca yolcusu vardı! Alev alev yandı

Onlarca yolcusu vardı! Alev alev yandı
Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! 'Bitti' diyerek saat verdi

Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! "Bitti" diyerek saat verdi