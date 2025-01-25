Galatasaray, Berkan Kutlu'nun Doğum Gününü Kutladı

Galatasaray'da bugün 27 yaşına giren orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00'da sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Berkan Kutlu'nun doğum günü kutlandı. Kutlu kendisi için hazırlanan pastanın mumları üflerken daha sonra Teknik Direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları tebriklerini kabul etti. - İSTANBUL