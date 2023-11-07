Galatasaray, Bayern Münih maçı için Almanya'ya gitti

Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında yarın akşam Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak Galatasaray, Almanya'ya gitti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında yarın akşam deplasmanda Bayern Münih ile TSİ 23.00'da karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, mücadele öncesi İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Almanya'ya hareket etti. Yolculuk öncesi Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şartlar ne olursa olsun Galatasaray'ın her maçına 3 puan için çıktığına dikkat çeken Öztürk, "Bundan evvelki galibiyet serisine bakarak herkes Bayern Münih'i favori olarak görüyor ama biz şunu söylüyoruz; kurucu başkanımız Ali Sami Yen, yabancı takımları yenme misyonunu vermiş, kulübün kurulduğu dakikadan itibaren. Böyle baktığımız zaman Galatasaray her maça 3 puan için çıkıyor. Hele Şampiyonlar Ligi seviyesindeyseniz yenmek dışında bir alternatifi doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

"Ümit ediyorum ki Muslera oynar ama önceliğimiz onun sağlığı"

Geçtiğimiz hafta ligde Kasımpaşa ile oynanan maçın 60. dakikasında sakatlanarak yerini Günay Güvenç'e bırakan Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın son durumu hakkında da konuşan Öztürk, "Bizim tüm futbolcularımız, kaptanımız Muslera başta olmak üzere hepsi bir kahraman. Icardi iğneyle oynuyor. Dört hafta dinlenmesi lazım. Sağlığını hiçe sayıyor, oynuyor ve böyle bir takımdaşlık var. Burada ben Okan hocamıza, yönetimimize, futboldan sorumlu yöneticimiz Erden Timur'a çok teşekkür ediyorum. Muslera'nın bundan önceki sakatlıklarını hatırlayın, beklenenden çok daha kısa sürede oyuna girdi. Son antrenmandaki durumu nedir bilmiyorum ama kırık yok, en önemlisi bu. Bugün Muslera da bizimle beraber gelecek. Oynayacakmış gibi plan yapıyoruz. Oynamazsa başta Günay olmak üzere diğer kaleci kardeşlerimiz hazır. Bugün Galatasaray formasını biri giyiyorsa takım tam olarak hazırdır. Ümit ediyorum ki Muslera oynar ama önceliğimiz onun sağlığı" ifadelerini kullandı.

"Süper Kupa, Türkiye sınırlarında oynanmalı"

Fenerbahçe ve Galatasaray Divan Kurulu'nda Süper Kupa finalinin Türkiye'de oynatılması kararı alınmasıyla ilgili kendisine sorulan soru üzerine Öztürk, "O bizim yetkimizde olan bir konu değil. Bugün bildiğimiz kadarıyla federasyon başkanının bir basın toplantısı vardı. Ne konuşuldu bilmiyorum. Bu tamamen federasyonun uhdesinde. Federasyon bunu Erzurum'da mı oynatır, Bursa'da mı oynatır, Samsun'da mı oynatır, biz karışamayız. Ama benim bir taraftar olarak görüşüm 100. yıla ait bir kupa ve bunun gerçek adı Süper Kupa falan değil, esas adı Cumhurbaşkanlığı Kupası'dır. Biz hep böyle hatırlıyoruz, böyle biliyoruz, hala da böyle düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın özellikle 100. yılda Türkiye sınırları içinde olması, kazanan takımın da kupasının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesini arzu ediyorum. Federasyon kulüplere danışmak zorunda değil, federasyonun uhdesinde olan bir konuda daha fazla yorum yapıp federasyonu sıkıntıya sokmaya gerek yok" yanıtını verdi. - İSTANBUL