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Galatasaray, Bayern Münih maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maçla devam etti.