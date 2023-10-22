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Galatasaray, Bayern Münih maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maçla devam etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Bayern Münih maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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