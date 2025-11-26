Haberler

Güncelleme:
FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ile Bosna Hersek'in karşı karşıya geleceği bu önemli maç, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler yayın bilgilerine ulaşmaya çalışırken, Galatasaray'ın milli takım kadrosuna katkı sağlayan oyuncu gönderip göndermediği de araştırılan sorular arasında bulunuyor. Galatasaray basketbol milli takımına oyuncu gönderdi mi (Türkiye Bosna Hersek)?

Türkiye ile Bosna Hersek, FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını, yayın saatini ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan, Galatasaray'ın milli basketbol takımına oyuncu gönderip göndermediği de merak edilen konular arasında.

TÜRKİYE KADROSU

GALATASARAY'DAN BOSNA HERSEK MAÇINA GÖNDERİLEN OYUNCULAR
1- Muhsin Yaşar

TÜRKİYE – BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye–Bosna Hersek karşılaşması, TRT 1 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

S Sport Plus yayını, ilgili platformlarda belirlenen kanal numaraları üzerinden ve internet bağlantısıyla erişilebilen uygulama aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilmektedir.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Karşılaşmanın başlama saati 21.00 olarak belirlenmiştir.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

İki takım arasındaki FIBA Dünya Kupası Elemeleri mücadelesi, İstanbul'da bulunan TBF Development Center'da gerçekleştirilecek.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edilebilmektedir.

TÜRKİYE – BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki mücadele 27 Kasım Perşembe günü oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
