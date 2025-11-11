Haberler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Türk futbolunun temizlenmesi için destekçiyiz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk futbolunun etik değerler çerçevesinde birleşmesi ve temizlenmesi için her türlü faaliyeti destekleyeceklerini açıkladı. Bahis soruşturmaları hakkında dikkatli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlendi. Gerçekleşen etkinlik sonrası konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Futbolda bahis soruşturmaları hakkında çok titiz çalışılması gerektiğini vurgulayan Başkan Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü olarak Türk futbolunun tertemiz olması için her türlü faaliyetlerin destekçisiyiz. Bu manada daha önce de görüşümüzü kulüp olarak belirttik. Dün de yayımladığımız açıklamayla da bunu tekrar pekiştirdik" diye konuştu.

"Seneler evvel oynayan ile son haftalarda oynayan, aynı kefeye konmamalı"

Başkan Dursun Özbek, bahis soruşturması sürecinde ismi geçen her futbolcunun aynı şartlarda yargılanmasının doğru olmayacağını dile getirerek, "Burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bakın, Zorbay Küçük olayında bir şey yaşandı. Önce hakem linç edildi. Sonra bu lincin gereksiz olduğu anlaşıldı. Sapla samanı birbirinden ayırmak gerekiyor. Bunlar genç arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken husus; Elbette ki bahis oynayan futbolcuların futbol ailesi içinde cezalandırılması gerekebilir. Ama bir şeye dikkat etmek gerekir. Seneler evvel bu bahisi oynamış futbolcu ile son haftalarda bahis oynayan futbolcuların aynı teraziye koyulmaması gerekir. Belki o gün itibariyle bunun ciddiyetinin farkında olmadan hata yapmış olabilirler" şeklinde konuştu.

Türk futbolunun bu manada temizlenmesini destekliyoruz"

Türk futbolunun imajını korumayı hedefleyen her işlemi desteklediklerini belirten Özbek, "Bir başka dikkat edilmesi gereken husus da kendi takımının maçına mı yoksa bambaşka liglerde farklı spor dallarına mı oynamış? Bu ayrımı federasyonumuzun yapacağından eminim. Dolayısıyla amacımız Türk futbolunun etik değerler çerçevesinde birleşmesidir. Türk futbolunun imajının korunması için verilen emeklere saygı duyuyoruz. Türk futbolunun bu manada temizlenmesi adına da destek veriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
