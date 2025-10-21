Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Savcı Barış Duman'a Ziyaret

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Bora İsmail Bahçetepe, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Duman tarafından karşılanan Özbek ve Bahçetepe, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı makamında ağırlandı. Hoş sohbet ve iyi dilek temennilerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'a ziyaret anısı olarak hediye takdim edilirken günün anısına fotoğraf çekimi gerçekleştirildi ve ziyaret sona erdi. - İSTANBUL