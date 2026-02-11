Dursun Özbek: Sanki birileri, düğmeye basmış / Metin eklendi

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, "Sanki birileri, düğmeye basmış 'Konular bunlar, hücum.' demiş. Onları yıldıran tek şey, gösterdiğimiz bütünlük. Ben bir yerde federasyon başkanına 'Sakın şu konuya girme. İşimize bakalım.' demişim. Galatasaray Kulübü Başkanı gitmiş 'Biz çok sıkıntıdayız. Bu sene şampiyon olmamız lazım. Camianın içinde sıkıntı var.' demiş. Bunu söyleyen kişiler, ne Galatasaray camiasını tanıyor ne Galatasaray Kulübünün başkanını tanıyor ne de Galatasaray'ın değerlerini biliyor. Böyle bir şey, Galatasaray'ın aklından geçmez" şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta gerçekleştirilen şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında spor gündemine dair değerlendirmeler yaptı.

'HER MAÇIN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞU KRİTİK AYLARA DOĞRU İLERLİYORUZ'

Gerek Süper Lig'de gerekse Avrupa'da önemli bir sürecin içerisine girdiklerini belirten Özbek, "Futbol takımımız, Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdürürken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Her maçın çok önemli olduğu kritik aylara doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki hafta son 16 turu için Juventus ile önemli bir maça çıkacağız. Juventus'a karşı hepimizin aklına kazınan, tarihe geçen zaferleri geçmişte kazandık. Önümüzdeki salı günü de böyle bir zafer gecesi olacağına inanıyorum. Tüm taraftarlarımızı ligde cuma günü oynayacağımız ikas Eyüpspor ve sonrasında salı günü Juventus ile oynayacağımız maça davet ediyorum. 90 dakika susmayan bir Ali Sami Yen, bizim en büyük gücümüz" dedi.

'GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ KURMAK İÇİN HARCAMALAR YAPIYORUZ'

Tesisleşme ve altyapı ile ilgili çalışmalarıyla ilgili konuşan Özbek, "Galatasaray Adası'nda kazık çalışmamız olacak. Kalamış'ta da gerekli projelerimizi tamamladık. Aslantepe'nin projesi için ruhsatımızı almak üzereyiz. Nisan ayının başında veya ortasında büyük bir temel atma töreni yapacağız. Kemerburgaz'da altyapı tesislerimiz için çalışmalara devam ediyoruz. Mecidiyeköy'deki rezidans projesinin teslimatını mayıs ayında yapacağız. Riva'da da ikinci aşama başladı. Satışlarımız gayet iyi. Stadımızın da yenilenmeye ihtiyacı var. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Mecidiyeköy, Ada ve Kemerburgaz'a vurgu yapmak istiyorum. 31 Mayıs 2025 tarihinde yaptığımız değerlendirme çalışmalarında bu üç gayrimenkulümüzün değeri 6 milyar 83 milyon lira civarında bulundu. 1,5 senede bu gayrimenkullerimizin değeri 3 milyar 316 milyon lira arttı. Bu üç proje için bu süre zarfında yaklaşık 60 milyon dolar para harcadık. Galatasaray'ın geleceğini kurmak için harcamalar yapıyoruz. Galatasaray'ı fersah fersah rakiplerinin önüne geçirecek projeleri yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'SANKİ BİRİLERİ, DÜĞMEYE BASMIŞ'

Galatasaray'a yönelik bir yıpratma çabasının var olduğunu ifade eden Başkan Özbek, "Yorumcusu, gazetecisi, şarkıcısı, türkücüsü ve mankeni, organize bir şekilde bunu yapıyor. Söylemler, birbirinin aynı. Sanki birileri, düğmeye basmış 'Konular bunlar, hücum.' demiş. Onları yıldıran tek şey, gösterdiğimiz bütünlük. Ben bir yerde federasyon başkanına 'Sakın şu konuya girme. İşimize bakalım.' demişim. Galatasaray Kulübü Başkanı gitmiş 'Biz çok sıkıntıdayız. Bu sene şampiyon olmamız lazım. Camianın içinde sıkıntı var.' demiş. Bunu söyleyen kişiler, ne Galatasaray camiasını tanıyor ne Galatasaray Kulübünün başkanını tanıyor ne de Galatasaray'ın değerlerini biliyor. Böyle bir şey, Galatasaray'ın aklından geçmez. Söyleyen kişilerin, başkanları karıştırdığını düşünüyorum. Zerre kadar bunlardan etkilenmiyoruz" diye konuştu.

Florya projesine de ayrıca değinen Dursun Özbek, "Beklediğimiz gelirin küçük bir kısmıyla Bankalar Birliği anlaşmasındaki hesabımızı kapattık. Geride kalan kısmının nasıl kullanılacağını anlattık. Yaptığımız işlerin yanlış tarif edilmesinin kimseye bir faydası yok. Riva'da ikinci aşama başladı. Gerçekten hepimizin çok beğeneceği rakamlara ulaşacağız. 550 tane villamız var. Satışlarımız, iyi gidiyor. Bu projeler, genel kurulun onayından geçti. Bazı yanlış bilgiler, divan üyelerine ifade edilmemeli. Aldığımız yetkiyle bu projeleri yapıyoruz. Camia dışında bize saldıranlara malzeme vermemeliyiz" şeklinde konuştu.