Dursun Özbek: Okan hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek

Süper Lig'de sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zorlu ve güzel bir seneyi geride bıraktıklarına değinen Dursun Özbek, bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başladıklarını ifade etti. Özbek, "Cumartesi gecesi, toplamda 26, üst üste de 4'üncü şampiyonluğumuzu kazandık. Zorlu ve güzel bir seneyi geride bıraktık. Taraftarlarıma, teknik ekibime, oyuncularıma ve bizi destekleyen herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu zorlu sezonda başarımıza ışık tuttular. Şimdi şampiyonluğumuzu kutlamanın zamanı. Tüm taraftarlarıma sesleniyorum, keyfini çıkarsınlar. Güzel günleri, hatıralarında yaşatmak için kutlamalarına devam etsinler. Bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Bildiğiniz gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direk lig aşamasından başlayacağız. Onun için de teknik ekibimiz ve scout ekibimizle beraber ne eksiğimiz var ise tamamlamak için harekete geçtik. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon elde ettiğimiz başarının üstüne çıkmak istiyoruz. Onun için de çalışmalarımıza bugünden itibaren başladık. Bildiğiniz gibi Galatasaray, ilklerin ve enlerin takımı. Dolayısıyla 27'nci şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz üst üste 5'inci ve toplamda 27'nci şampiyonluğumuzu kazanmak olacak. Arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. İnşallah başaracağız" yorumlarında bulundu.

'OKAN BURUK HER ZAMAN GALATASARAY'A HİZMET ETMEK İÇİN HAZIR'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sarı-kırmızılı kulübe hizmet etmeye devam edeceğini söyleyen Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okan Buruk için ne söylemek gerekir? Okan hoca başarılı bir teknik direktör. Okan hoca, 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu. Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia olarak Okan hocayı çok seviyoruz. Okan hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek."

'ICARDI İLE YAPACAĞIMIZ GÖRÜŞMELERİN İNŞALLAH İYİ SONUÇLANMASINI DİLİYORUM'

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğini ifade eden Dursun Özbek, "Sezon sonu geliyor zaten. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük. Galatasaray için çok şeyler yaptı. Hatta bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde kendisiyle de bir görüşme gerçekleştireceğim. Karşılıklı olarak şartlarımızı ve isteklerimizi birbirimize söyleyeceğiz. Icardi, bizim bir değerimiz. Galatasaray olarak, Icardi ile yapacağımız görüşmelerin inşallah iyi sonuçlanmasını diliyorum" dedi.

'TARAFTARLARIMIZLA BİRLİKTE GÜZEL BİR KUTLAMA YAPACAĞIZ'

Şampiyonluk kutlamasının RAMS Park'ta olacağını dile getiren Özbek, "Arkadaşlarımız, kutlama programıyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Stadyumumuzda yapacağız. Önümüzdeki çarşamba veya perşembe günü taraftarlarımızla birlikte güzel bir kutlama yapacağız. Hafta sonu da ligdeki son maçımızı oynayacağız" diye konuştu.

'A MİLLİ TAKIM'A DÜNYA KUPASI'NDA BAŞARILAR DİLİYORUM'

A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası'nda başarılar dileyen Dursun Özbek, "A Milli Takım'a Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. İnşallah onlar da Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edecekler. Türk futbolunun başarı çizgisini daha da yukarıya çekmek için orada elde edecekleri başarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. İyi şanslar ve başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı