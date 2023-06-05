Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermeli açıklama

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermeli açıklamalarda bulundu. Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin beyaz sezon talebine cevap verirken, Sivasspor maçıyla ilgili de konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu.

Nef Stadyumu'ndaki kutlamaların ardından Galatasaray Cemiyeti'ne geçen ve burada üyelerle birlikte şampiyonluğu kutlayan başkan Özbek, üyelere seslendi.

Özbek ayrıca kulüp üyelerinin Fenerbahçe'ye yönelik göndermeli tezahüratına da eşlik etti.