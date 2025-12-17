Dursun Özbek: Tarafsız olması gereken makamların Galatasaray'ı hedef alan açıklamalarını izliyorsunuz

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, "Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor. Tarafsız olması gereken makamların Galatasaray'ı hedef alan açıklamalarını izliyorsunuz. Yönetici arkadaşlarımıza, kulübümüze verilen ağır cezalarını görüyorsunuz. Maçlarımızdan sonra yapılan rakip kulüp açıklamalarını, sonra bu kulüplerin diğer maçlarda sessiz kalmalarını da görüyorsunuz" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'TARAFSIZ OLMASI GEREKEN MAKAMLARIN GALATASARAY'I HEDEF ALAN AÇIKLAMALARINI İZLİYORSUNUZ'

Futbol takımının Avrupa ve ligdeki durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özbek, "Geçen hafta aldığımız sonuç bizi üzse de yolumuza aynı inançla devam ediyoruz. Önümüzdeki iki önemli maçımız var. Amacımız bu maçlardan en iyi sonucu alıp, Şampiyonlar Ligi iddiamıza devam etmek. Hiçbirimizin şüphesi olmasın. Birlikte inanarak yine kazanacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bütün bunların yanında hepiniz dikkatle izliyorsunuz, görüyorsunuz. Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor. Tarafsız olması gereken makamların Galatasaray'ı hedef olan açıklamalarını izliyorsunuz. Yönetici arkadaşlarımıza, kulübümüze verilen ağır cezalarını görüyorsunuz. Maçlarımızdan sonra yapılan rakip kulüp açıklamalarını sonra bu kulüplerin diğer maçlarda sessiz kalmalarını da görüyorsunuz. 3.5 senedir bu görevdeyiz. Her türlü saldırıyı, aşağı çekme çabalarını gördük sanıyorduk, bizi şaşırtmaya devam ediyorlar. Hala çalışmaların devam ettiğini de hep beraber izliyoruz. Bu saldırılara karşı bundan önce yaptığımız gibi yine birlik olarak tüm bu planları boşa çıkartacağız, buna yürekten inanıyorum. Galatasaray camiasının bu durumlarda verdiği reaksiyon, gösterdiği destek beni her zaman gururlandırmıştır. Sizden ricam birlik ve beraberlik ortamımızın devam etmesi. Böyle olursa ne yaparlarsa yapsınlar Galatasaray'ın başarısını engelleyemezler. Yine birlikte başaracağız. Bu mücadeleye karşı bu mücadelemizi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

'İNŞALLAH MART VEYA NİSAN AYI BAŞINDA TEMEL ATACAĞIZ'

Galatasaray Adası'nın çalışmalar nedeniyle 22 Aralık'tan sonra bir süre hizmete kapalı olacağını belirten Dursun Özbek, "Aslantepe'deki yapımızın bir spor kompleksi haline gelmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapmış olduğumuz temaslarda onlara bir proje sunduk. Onlardan onay aldık. Basketbol salonu, voleybol salonu, salon sporlarını yapabileceğimiz salonlar, yüzme havuzu ve konaklama tesisi bulunuyor. Şu anda kulübümüzün yönetimi stadın içinde. Bütün ofislerin gözlerden ırak olması faaliyetlerimize engel teşkil ediyor. Yönetim masraflarımız en yüksek seviyeye çıktığını söyleyebilirim. Bütün stadı aydınlatıyoruz, yazın soğutuyoruz, kışın ısıtıyoruz. Ayrıca güvenliği sağlamak başlı başına bir şey. Güvenlik harcamalarınız dudak uçuklatacak seviyeye geliyor. Aslantepe'deki en önemli hususlardan biri kompakt bir yönetim binasının yapılması. Projemiz hazır, zemin etütleri bitti gibi. İnşallah mart veya nisan ayı başında temel atacağız. Aslantepe'de yapacağımız projenin Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılının projesi olduğunu, tesisleşmesini tamamlamış olacağını düşünüyorum" diyerek Aslantepe projesindeki son durumu özetledi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başlattıkları altyapı çalışmalarını aktaran Özbek, "A takımımızla ilgili kamp tesisi ve saha çalışmalarını bitirmiştik. Çok da güzel oldu. İkinci fazımız altyapının, altyapıya hitap edecek futbol sahalarının ve maç oynanması için tribünlü sahamız var. İnşaat faaliyetlerimiz için konteynerler geldi. Ona da başladık. Bu tesis çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'YETER Kİ BANA VE ARKADAŞLARIMA GÜVENİN'

"Burada sizlere verdiğimiz sözler çerçevesinde yaptıklarımızı anlatmaktan da gurur duyuyorum" diyerek sözlerine devam eden başkan Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü'nün ihtiyaç duyduğunu şeylerin yapılması lazım. Galatasaray, Florya haricinde Riva da dahil, Galatasaray Spor Kulübü kendi imkanlarıyla bu işi yapmaktadır. Aslantepe'deki proje yaklaşık 200 milyon Dolar olan bir projedir. Orta vadeli bir projedir. Kemerburgaz'ı öyle yaptık. Hasnun Galip'i öyle yapacağız. Adamızı öyle yaptık. Kendi imkanlarımızı kullanarak bu işleri başarabilmek çok önemli. Galatasaray Spor Kulübü'nün böyle imkanlara kavuşmuş olması ondan da önemli. Yeter ki bana ve arkadaşlarıma güvenin. Bizim cesaret aldığımız, kuvvet aldığımız tek şey sizin bize olan desteğiniz. Bu sezon başında amatör şubelerimiz için çok önemli hedefler koyduk. Bu hedeflere doğru ilerlemeye devam ediyoruz. İşimiz kolay değil" dedi.