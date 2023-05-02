Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Şampiyonluk yarışında bir tereddüt yaşamıyoruz

"Şampiyonluk yarışında bir tereddüt yaşamıyoruz"

"Derbiye büyük bir önem atfetmiyoruz"

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyonluğu en güçlü adayı, Okan hocanın da dediği gibi Galatasaray. Puan sıralamasına da baktığınızda bu net olarak gözüküyor" dedi.

Transfer döneminde çok para harcadıkları yönünde çıkan haberleri de değerlendiren Dursun Özbek, maaş seviyesinin geçen sezon ile aynı olduğunu aktardı. Giden ve gelen oyuncuların bonservisleri ele alındığında 20 milyon Euro'ya bu sezonki takımı kurduklarını aktaran Özbek, "2015 yılında Galatasaray başkanı oldum ve 3 transfer dönemi geçirdim. Şu kadarını söyleyeyim, Galatasaray'ın en kabul edilebilir transfer harcaması yaptığı sene bu senedir. Geçen yılki maaş seviyesinde maaş ödüyoruz, yaklaşık 30-32 milyon Euro çerçevesinde. Buraya biz, 90 milyon Euro'dan geldik. En makul seviyedeyiz. Transferde bonservis bedelleri ödedik, oyuncu sattık. Çizgiyi çektiğinizde bu kurulan takımın maliyeti 20 milyon Euro. 2017'yi hatırlayın, ben başkandım, transferleri yaptım. Benim yaptığım transferler, rahmetli Mustafa başkan döneminde satıldı. Ndiaye, Gomis, Rodrigues, Fernando, hepsi satıldı. Bugün bizim yaptığımız transferlerin hepsinin Avrupa seviyesinde talibi var. Galatasaray'da bu işi yönettiğinizde, zarar etmeniz mümkün değil. 'Çok para harcıyorsun' lafını Ali bey söylemişti. Herkesin biraz kendi işine bakması lazım. Rakip takımlar, 3 saat toplantı yapıyor ama 2.5 saat Galatasaray'ı konuşuyor. Kendi işinize bakın. Bunlar, Galatasaray'ın daha kuvvetli mücadele etmesini sağlıyor" dedi.