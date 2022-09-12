Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu

İşte Özbek'in açıklamaları;

"1 KURUŞU BİLE DÜŞÜNÜLEREK TRANSFER HARCAMALARI YAPILDI"

"Transferler ve maliyetlerinin, nasıl bir yük getirdiği konusunda üyelerimizin endişeleri var. Haklı olabilirler. Bu toplantının amacı endişe edecek herhangi bir şeyin olmadığını söylemektir. Galatasaray'ın 1 kuruşu bile düşünülerek transfer harcamaları yapıldı."

EN BÜYÜK YATIRIMLARI 21 YAŞ ALTINDA YAPTIK

"Kısa bir mukayese yapmak gerekirse; geçen sene bonservis olarak yaklaşık 28 milyon euro harcanmış. Bu dönemde ise 26 milyon euro harcamışız. Bu 26 milyon euro'nun içinde bu sene yeni gündeme gelen 21 yaş altı futbolcuların transferi de söz konusu. "21 yaş altı transfer ne demek? Futbol takımının geleceğini imar etmektir. Çok önemli. En büyük yatırımı burada yaptık. İki futbolcu aldık 21 yaş altı. Ross ve Yusuf Demir. Bunların ikisine 7 milyon 750 bin euro bonservis ödedik. Yaptığımız transferlerden 21 yaş altını çıkarınca 18 milyon euro diğer transferler için bonservis harcamışız."

"5.5 - 6 MİLYON EURO'YA MUAZZAM TRANSFERLER YAPTIK"

18 milyon euro diğer mukayese kabul edecek harcamadan yaptık. Bazı oyuncuları da sattık. Buradan da 12.5 milyon euro transfer satışı yaptık. Onu da çıkarınca 5.5-6 milyon euro'ya muazzam transferler yaptık. 26 oyuncu gitti takımdan, 13 yeni futbolcu geldi."

EN ÇOK YILDIZ TRANSFERİ YAPILAN DÖNEM

"Porto, Arsenal, Napoli, Manchester United, Benfica, Paris Saint-Germain kulüplerinden oyuncular alındı. Benim bildiğim hiçbir tarihte Galatasaray'a bu kadar yıldız transferinin olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Transferlerimiz o kadar ses getirmiştir ki, Avrupa basını günlerden beri bunlardan bahsediyor. Hatta, geçtiğimiz günlerde Le Figaro gazetesi başlık atıyor, ' Galatasaray'ın transferleri, Tuchel'in gönderilmesini bile gölgede bıraktı' diyorlar."

"ICARDI 20 GOL ATARSA 75 BİN EURO BONUSU VAR"

Icardi'nin maaşı 750 bin euro. Ücretine katkı verdiğimiz kısım bu. 20 gol atarsa 75 bin euro bonusu var. Puan başına, maç başına bonus söz konusu değil. Maç kazanıldığında vereceğimiz bonus, 3 bin euro. Allah aşkınıza tüm bunları dikkate alın, görerek yorum yapın. Geçmişte Drogba, Sneijder, Hagi gibi yıldızlar geldi ancak bu kadar uygun maliyetlerle gelmediler. Maaşlar açısından Galatasaray lehine farklılıklar var. Her kuruşun hesabını yaptık."

SADECE MERTENS'E İMZA PARASI VERDİK

"Sadece 1 oyuncuya imza parası verdik; Dries Mertens. O da 1 milyon euro küsür, 1 milyon 100-200 bin euro civarında. Onun dışında da kimseye vermedik."

"GALATASARAY ARTIK SAHADA KEYİF VERİYOR"

Her transfer, bir sonraki transfer için bizi kuvvetlendirdi. Hakikaten de güzel bir takım olduk. Umarım, kazasız, belasız, sakatlıksız bir şekilde sezonu tamamlarız. Galatasaray sahada artık keyif veriyor." açıklamalarında bulundu.