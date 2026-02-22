Dursun Özbek: "Ne benim yetişme tarzımda ne de Galatasaray'ın 500 yıllık kültüründe ayak oyunları var"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların haklarını kimseye yedirmeyeceklerini vurgulayarak, "Ne benim yetişme tarzımda ne de Galatasaray'ın 500 yıllık kültüründe ayak oyunları vardır. Galatasaray'ın özünde sahada kalmak ve bu kirli ayak oyunlarını bozmak vardır" dedi.

Galatasaray camiası,1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) geleneksel iftarında buluştu. İftar organizasyonuna Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve dernek üyeleri katıldı.

İftar programında konuşan Dursun Özbek, "Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin yanında sabrın ve adaletin de ayıdır. Galatasaray olarak her zaman adaletin, hakkın ve emeğin savunucusu olduk. Üzülerek söylüyorum ki, dün akşam sahada adalet duygusunun paramparça edildiği bir hakem yönetimiyle karşılaştık. Düşünün ki maçımızda verilmeyen golümüzün benzeri bugün başka bir maçta verildi. Maçımızda görevlendirilen, bahsettiğim pozisyona aslında müdahale etmemesi gereken VAR yaklaşık 4 ay hiçbir Süper Lig maçında görevlendirilmemiş, neden? Belli ki özel maçlar için hazırlanan bir hakem. Bundan başka düşünce içinde bulunamıyorum" diye konuştu.

"Ne benim yetişme tarzımda ne de Galatasaray'ın 500 yıllık kültüründe ayak oyunları var"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkında konuşan Başkan Özbek, "Karşımızda nereden tutsak elinde kalan bir MHK var. VAR hakemini hiçbir ülkede olmayan bir şekilde müdahale etmemesi gereken pozisyonlarda kullanıyorlar. Bu rezilliğin baş sorumlusu olan MHK Başkanı hala koltuğunda oturmaya devam ediyor. Galatasaray sahaya çıkar, kazanır, kaybeder ama bu şekilde bir oyunla zayıf düşürmeye çalışmalarına da izin vermez. İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Başkaları gibi ayrıcalık, imtiyaz değil sadece adalet istiyoruz. Sahada eşit şartları ve kuralların herkese aynı uygulanmasını istiyoruz. Son 3 senede olduğu gibi Galatasaray'ın hakkını kimseye yedirmeyiz. Ne benim yetişme tarzımda ne de Galatasaray'ın 500 yıllık kültüründe ayak oyunları vardır. Galatasaray'ın özünde sahada kalmak ve bu kirli ayak oyunlarını bozmak vardır. Son 3 yıldır bu ve benzeri oyunları teker teker bertaraf ederek şampiyonluğa ulaştık, bu sene de ulaşacağız. Geçmişte olduğu gibi bugün de gerekli aksiyonları alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurulları, Galatasaray'a karşı oynanan bu kirli oyunda ya adaletin yanında olacak ya da kendilerinin de bu oyunun bir aktörü olduklarını kabul edecek. Başka bir yolu yoktur" şeklinde konuştu.

"Bu sezon da şampiyon olacağız"

Yönetim olarak Galatasaray'ı sportif açıdan sürdürülebilir bir başarıya ulaştırmak, mali yapısını güçlendirmek ve rakiplerinin önüne geçmek için çalıştıklarını aktaran sarı-kırmızılıların başkanı, "Şu anda planlanan kirli oyun ise bunu engellemek içindir. Galatasaray'ı sahada yenemeyenler, bizi yanlarına, kendi vasat dünyalarına çekmek için durmadan çalışmaktadır. Tüm Galatasaraylıların bu durumun farkında olmasını istiyorum. Kimse merak etmesin, kimse endişe etmesin, bu sezon da biz şampiyon olacağız. Galatasaray'ı sevenlerden tek ricam bu yolda en büyük gücümüz olan, birlik ve beraberliğimizi devam ettirmektir. Zor zamanları da, büyük zaferleri de hep birlikte yaşadık. Yine birlikte başaracağız. Okan hocamıza, teknik kadromuza ve oyuncularımıza hafta içinde oynayacağımız Juventus maçında başarılar diliyorum. Galatasaray, Türk futbolunun bayrağını yurt dışında gururla dalgalandırmaya ve Türk insanının yüzünü güldürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı