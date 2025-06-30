Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu
Galatasaray Kulübü, Başkan Dursun Özbek'in laparoskopik bir operasyon geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada, Başkan Özbek'in ameliyat sonrası bakım sürecinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Süper Lig devi Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'in laparoskopik operasyon geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
AÇIKLAMA YAPILDI
Sarı-kırmızılı ekibin internet sitesinden paylaşılan mesajda, 'Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.