Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu

Süper Lig devi Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'in laparoskopik operasyon geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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Sarı-kırmızılı ekibin internet sitesinden paylaşılan mesajda, 'Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.