Galatasaray, Başarılı Kadroyu Koruma Hedefinde

RAMS Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulunan Özbek, "Geçen sezon başarılı bir sezon geçirdik. Avrupa'da hedeflerimiz var. Başarılı kadroyu korumak ve eksik bölgelere takviyeler yapmak planıyla sezona başlamıştık. Bunun en büyük göstergesi Osimhen ve Leroy Sane transferiydi. Başarılı bir takımın kompozisyonunu bozmayı uygun bulmuyorum" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şampiyon olan kadroyu korumak istediklerini belirterek, Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'ye transferiyle ilgili konuştu

Barış Alper Yılmaz'ın transfer süreciyle ilgili FIFA'ya dikkat çeken Özbek, "FIFA'nın koyduğu kurallar vardır. Futbolcu transferleri kurallara bağlanmıştır. Yaptığımız açıklama buna yönelik. Herkes bu kriterlere uymalıdır. Bu ihtar, bu mektup buna yöneliktir. Diğer kurumlara da girişimler olacak" ifadelerini kullandı.

'BAŞARILI TAKIMI BOZMUYORUZ'

Sezon hedeflerine de değinen Galatasaray Başkanı, "Başarılı takımı bozmuyoruz, başarılı takımı korumaktan vazgeçmiş değiliz. Takviyeler için çalışıyoruz. Hedefimiz Avrupa'da başarılı olmak" şeklinde konuştu.

'OSIMHEN VE SANE'Yİ ALDIK'

Kadronun korunmasının önemine vurgu yapan Özbek, "Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen senenin başarılı takımını korumak ve takviye yapma planıyla başladık. Osimhen ve Sane aldık. Başarılı takımı bozmayı uygun bulmuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

BARIŞ ALPER YILMAZ ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR

Transfer teklifini değerlendirmek isteyen genç oyuncu Barış Alper Yılmaz, 3 gündür idmanlara katılmadı. Barış Alper, dün sosyal medya hesabından siyah ekran paylaşarak dikkat çekmişti.