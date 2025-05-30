Galatasaray-Başakşehir Maçının VAR Hakemi Halil Umut Meler

Galatasaray-Başakşehir Maçının VAR Hakemi Halil Umut Meler
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi Halil Umut Meler olarak belirlendi. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bugün oynanacak Galatasaray- Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Halil Umut Meler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, bugün saat 20.00'de RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Halil Umut Meler görev yapacak. Meler'e, AVAR'da Mehmet Salih Mazlum eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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