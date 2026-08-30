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Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Galatasaray, Süper Lig 4. haftada Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Okan Buruk yönetimindeki idmanda pas ve çift kale maç yapıldı. Takım, izin sonrası hazırlıklara Salı günü devam edecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 4 Eylül Cuma günü deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından 1 Eylül Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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