Galatasaray, Başakşehir Maçına Hazır
Galatasaray, Süper Lig'in 38'inci haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Tesisleri'nde tamamladı. İdmanda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taktik çalışmalara odaklanıldı.
GALATASARAY, Süper Lig'in 38'inci haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 38'inci haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Başakşehir FK'yı konuk edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor