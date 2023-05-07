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Galatasaray, Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nef Stadyumu'nda dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Başakşehir'i konuk edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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