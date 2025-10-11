Haberler

Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu çalışmasıyla başladı ve çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. 8'e 2 pas çalışması ve dar alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 13 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
