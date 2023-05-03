Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına basına ve taraftara açık antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına basına ve taraftara açık antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından antrenman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Amcasının vefatı dolayısıyla izinli olan Sam Adekugbe antrenmanda yer aldı. Adekugbe'nin, amcasının defin işlemlerinin birkaç gün süreceği için ülkesine gitmediği belirtildi.TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİSarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının bugün gerçekleştirdiği antrenmana yoğun ilgi gösterdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman için tribündeki yerlerini alan yaklaşık 2 bin taraftar, meşaleler ve tezahüratlar ile takımına destek oldu. ÖZBEK VE TİMUR'A TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİÖte yandan sarı-kırmızılı ekibin antrenmanını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un yanı sıra, Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Özbek ve Timur'u tribünlere çağırarak iki isime de sevgi gösterisinde bulundu.Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.