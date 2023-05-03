Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına basına ve taraftara açık antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından antrenman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Amcasının vefatı dolayısıyla izinli olan Sam Adekugbe antrenmanda yer aldı. Adekugbe'nin, amcasının defin işlemlerinin birkaç gün süreceği için ülkesine gitmediği belirtildi.