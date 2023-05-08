Galatasaray, Başakşehir'i mağlup etti

"Sergio'nun performansından memnunum"

"Bir gün önce rakibin puan kaybetmesi, oyunculara motivasyon oluyor"

"Hali Umut Meler, Türkiye'nin şu andaki en iyi hakemi"

KAAN ÜLKER / İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Henüz yarışın bitmediğini ve kalan haftalarda aynı konsantrasyon ve istekle devam etmeleri gerektiğini belirten Okan Buruk, "Geçen hafta kaybettiğimiz karşılaşma sonrası hafta içi antrenmanlarda bize ışık vermişti. İlk yarının sonuna kadar etkindik. Maçın geneline baktığımız kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Rakibimize çok net pozisyon vermedik. Rakibimiz organize bir takım. Savunma arkası koşuları yaptılar. Çok net pozisyonlar vermedik. Oyuncular bu maça verdiği önemi saha içerisinde gösterdiler. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. En önemli şey bir hafta maç kaybettikten sonra tekrara ayağa kalkmak. Geçen haftaki maç sonrası bizi arayan bir sürü insan vardı. Bize lider olduğumuzu, 3 puan önde olan takım olduğumuzu, kendimize güvenmemiz gerektiğini ve sezon başında beri oynadığımız oyunla ligde çok büyük yollar katettiğimizi söylediler. Kendimize güvendik. Maç öncesi iyi hazırlandık. Bugün 3 puanla karşınızdayım. En yakın rakiplerimizle fark 5 puana çıktı. Bu da benim için önemli. Hiçbir şey bitmedi. Bundan sonraki maçlarda aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla ve aynı istekle devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Penaltıda el net gözüktü. Bizim kulübeden penaltıdaki el net gözüktü. Saha içerisinde hakem kaçırdı, VAR'dan döndü. Icardi'nin pozisyonda bir dokunma var gibi gözüktü. Orada çok çabuk karar verildi. Sacha Boey'ın gördüğü sarı kart, yanlış bir taç kararı sonrasında oldu. Çok net bir şekilde rakipten çıkmıştı. Hali Umut Meler, Türkiye'nin şu andaki en iyi hakemi, en formda hakemi. Onun da hataları oluyor Avrupa'da maç yöneten en önemli hakemlerden biri. Genel olarak baktığımızda iyi maç yönetti."