Galatasaray, Konuk Ettiği Başakşehir'i 3-0 Mağlup Etti
Maçta goller Wilfried Singo, Victor Osimhen ve Renato Nhaga'dan geldi.
(İSTANBUL) - Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Rams Başakşehir'i ağırladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 20.00'de oynanan ve hakem Batuhan Kolak'ın düdük çaldığı maçı Galatasaray 3-0 kazandı.
Ev sahibi Galatasaray'a, Başakşehir karşısında galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Wilfried Singo, 66. dakikada Victor Osimhen ve 84. dakikada Renato Nhaga kaydetti.
Konuk takım Başakşehir'de 56. dakikada Festy Eboselex gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını sahada 10 kişi bıraktı.