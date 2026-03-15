Galatasaray, Konuk Ettiği Başakşehir'i 3-0 Mağlup Etti

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Wilfried Singo, Victor Osimhen ve Renato Nhaga'dan geldi.

(İSTANBUL) - Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Rams Başakşehir'i ağırladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 20.00'de oynanan ve hakem Batuhan Kolak'ın düdük çaldığı maçı Galatasaray 3-0 kazandı.

Ev sahibi Galatasaray'a, Başakşehir karşısında galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Wilfried Singo, 66. dakikada Victor Osimhen ve 84. dakikada Renato Nhaga kaydetti.

Konuk takım Başakşehir'de 56. dakikada Festy Eboselex gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Kaynak: ANKA
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi

Netanyahu öldü mü? Dünyanın konuştuğu iddiaya İsrail ilk yanıtı verdi
İran yeni hedefleri açıkladı: Bölgede bulunan ABD bağlantılı sanayi tesisleri vurulacak

İran vuracağı yeni hedefleri açıkladı! Bölgedeki tüm ülkeleri uyardı
Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı

Maç sonunda itiraf: F.Bahçe'nin mağlubiyetinden sonra...
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi

Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Rıdvan Dilmen'den şampiyonlukla ilgili iddialı yorum

Neredeyse ilan etti! Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu
İran yeni hedefleri açıkladı: Bölgede bulunan ABD bağlantılı sanayi tesisleri vurulacak

İran vuracağı yeni hedefleri açıkladı! Bölgedeki tüm ülkeleri uyardı
BBP lideri Destici, hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı

Hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı