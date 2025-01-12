Üye Girişi
Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! İşte zamlı fiyatlar
DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan açıklama: Sürece katkı sunmaya hazırız

DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan ilk açıklama
Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'istisnai' adaylık sinyali

Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan 'istisnai' adaylık sinyali
Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek puanını 50'ye yükseltti. Maçta Barış Alper Yılmaz'ın iki golüyle galip gelen sarı kırmızılılar, 19. haftayı 16 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar 19. haftanın sonunda 16 galibiyet 2 beraberlik alarak puanını 50'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği müsabaka saat 19.00'da başladı. Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 42. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

53. dakikada Başakşehir'de Krzysztof Piatek attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 59. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Kaynak: ANKA / Spor
img

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
img

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
img

Gizemli virüs dalga dalga yayılıyor! 155 kişi aniden kel kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi

Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi
Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Edin Dzeko'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak paylaşım

Dzeko'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak paylaşım
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
Altay Bayındır'dan tarihi performans: Tek başına Arsenal'i eledi

İngiltere onu konuşuyor! Arsenal'i tek başına eledi

Son Dakika Haberleri

Real Madrid Barcelona GOLLER - ÖZET izle Tivibu GO! Güney Kore'de yasal olarak sadece kimler masör ya da masöz olabilir? Real Madrid - Barcelona maçı nerede, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi statta oynanıyor? Hangi ülkede havalimanı vardır? San Marino'da havalimanı var mı, Lihtenştayn'da havalimanı var mı, Monako'da havalimanı var mı, Lüksemburg'da var mı? Hangi futbolcu Galatasaray'a karşı forma giymiştir? Maradona, Messi, Pele Platini Galatasaray'a karşı oynadı mı? Hangisi, tarihinde insanların bazen kafesler içerisinde sergilendiği "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenen ülkelerden değildir? Osmanlı Devletinde "Velâdet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? Hangi gezegenin atmosferinde en fazla bulunan gaz azottur? Galatasaray'ın 2. golünden önce el var mı Osimhen'e el var mı, HAKEM GÖRÜŞLERİ (Başakşehir - Galatasaray)? Manisa kelimesinin kökeni nedir? Hangi kelimenin kökeni "manisa" adıyla aynıdır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.