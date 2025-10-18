Haberler

Galatasaray, Başakşehir'i 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı ve maçı Leroy Sane'in 45+3. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada İlkay'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Penaltı noktasının solundan Icardi'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

21. dakikada sağ tarafta topu alan Sane pasını Sara'ya aktardı. Sara'nın ceza yayının sağından sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

29. dakikada Kaan'ın defansın arkasına atılan uzun pasa Sane hareketlendi. Ceza sahası içi sağ çaprazında Sane'nin şutunda meşin yuvarlak direğin auta çıktı.

40. dakikada sol taraftan Sane'nin arka direğe ortasında Barış Alper topu kafayla kale önündeki Icardi'ye çıkardı. Icardi'nin kafa vuruşundaysa kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada sağ taraftan topu getiren İlkay pasını ceza sahasına koşu yapan Barış'ın önüne çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

45+3. dakikada İlkay'ın ara pasında Leroy Sane, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Sane'nin sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Duran

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Jakub Kaluzinski, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Amine Harit, Eldor Shomurodov

Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Onur Bulut, Nuno da Costa, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Arda Ünyay, Mario Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Leroy Sane (dk. 45+3) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Amine Harit, Deniz Türüç (Başakşehir), Eren Elmalı, Okan Buruk (Teknik Direktör), Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Günay Güvenç (Galatasaray) - İSTANBUL

