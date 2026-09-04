Galatasaray'ın Başakşehir Deplasmanında 9 Maçlık Yenilmezlik Serisi

Galatasaray, Başakşehir deplasmanında oynadığı son 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılılar rakibine karşı dış sahadaki yenilmezliğine devam etti. Son olarak 18 Kasım 2017 yılında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda turuncu-lacivertlilere 5-1'lik skorla kaybeden Aslan, daha sonraki 9 mücadelede yenilmedi. Cimbom, oynanan 9 karşılaşmada 6 galibiyet elde ederken, 3 defa da berabere kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı