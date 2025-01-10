Galatasaray, Barış Alper için gelen astronomik teklifi düşünmeden reddetti
Galatasaray, Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz için yaptığı 25 milyon euroluk teklifi kabul etmedi. Premier Lig ekibi, bonuslarla birlikte bu teklifi sunmasına rağmen sarı-kırmızılılar masaya oturmadı.
Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz için bonuslarla birlikte 25 milyon euroyu gözden çıkardı.
TEKLİFİ REDDETTİLER
Premier Lig ekibi, bonuslarla birlikte bu teklifi sunmasına rağmen sarı-kırmızılılar masaya oturmadı. Barış Alper'i satmak istemeyen yönetim, milli oyuncunun sözleşmesini zam yaparak uzatma kararı aldı. Sabah'ın haberine göre, 9 gole ulaşarak kariyer rekorunu kıran Barış Alper Yılmaz'dan Nottingham Forest'ın vazgeçmediği ortaya çıktı.
SATMAK İSTEMİYORLAR
İngiliz kulübü, izlemeye devam ettiği ve performansını beğendiği Barış Alper için tekrar Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp de 24 yaşındaki oyuncusunu ara transfer döneminde satmayı düşünmüyor.