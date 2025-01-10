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Galatasaray, Barış Alper için gelen astronomik teklifi düşünmeden reddetti

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Galatasaray, Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz için yaptığı 25 milyon euroluk teklifi kabul etmedi. Premier Lig ekibi, bonuslarla birlikte bu teklifi sunmasına rağmen sarı-kırmızılılar masaya oturmadı.

Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz için bonuslarla birlikte 25 milyon euroyu gözden çıkardı.

TEKLİFİ REDDETTİLER

Premier Lig ekibi, bonuslarla birlikte bu teklifi sunmasına rağmen sarı-kırmızılılar masaya oturmadı. Barış Alper'i satmak istemeyen yönetim, milli oyuncunun sözleşmesini zam yaparak uzatma kararı aldı. Sabah'ın haberine göre, 9 gole ulaşarak kariyer rekorunu kıran Barış Alper Yılmaz'dan Nottingham Forest'ın vazgeçmediği ortaya çıktı.

SATMAK İSTEMİYORLAR

İngiliz kulübü, izlemeye devam ettiği ve performansını beğendiği Barış Alper için tekrar Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp de 24 yaşındaki oyuncusunu ara transfer döneminde satmayı düşünmüyor.

Galatasaray, Barış Alper için gelen astronomik teklifi düşünmeden reddetti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Kim verir o parayı yahu? Komik olmayın

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Değil 25 buna 15 verseler bi dakika düşünmeden verirler

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Haber YorumlarıERTUĞRUL ERSOY:

YALAN HABERLER BAŞLADI BU KAZMA YA DEĞİL 25 DEĞİL 15, 10 BİLE VERSELER GÖNDERİR GS YALAN HABER

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

VALLAHI ALGI YALAN HABERRRRRRR

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Atma Recep din kardeşiyiz diye bir laf var. Barış iyi çocuk ama yabancı ülkelerde ki hakemler ile oyunda kalma süresi 15 dakika ancak olur. O yüzden hemen sayın. O parayı veren olmaz ama. Laf olsun torba dolsun misali. SponsorSARAY işini bilir. 10 a satar 25 der. spo sırlar kapatır. Alırken de satarken de. Kebap ış.

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

HERŞEYLERİ GİBİ BU DA YALAN.ZATEN BUNLARIN DOĞRU BİR ŞEYLERİ YOK.KIBLELERİ HEP PENSİLVANYA YI GÖSTERİYOR.

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Haber Yorumlarıtolgn:

YALAN!!!

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Haber YorumlarıKaniel Outis:

Kimse almayınca piyasa şişiriyorlar ne çkal bu gs var ya

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Haber YorumlarıCengiz Kama:

bencede hic durmasin o fiyati verdilerse

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