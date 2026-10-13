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Galatasaray-Barcelona maçının hakem ve takım kadroları açıklandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona maçının hakem ve takım kadroları açıklandı. Galatasaray'ın kadrosunda Uğurcan Çakır, Osimhen ve Leao, Barcelona'da ise Pedri, Yamal ve Olmo yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki Galatasaray-Barcelona maçının hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Hakemler: Marco Guida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti (İtalya)

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Batrakov, Leao, Osimhen

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Pedri, Rodri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon, Olmo

Kaynak: AA
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