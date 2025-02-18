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Galatasaray-AZ Alkmaar maçını Anthony Taylor yönetecek

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray ve AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yaparken, dördüncü hakemliği Sam Barrott üstlenecek. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçta konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

DEV MAÇ 20 ŞUBAT'TA

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakada Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin üstlenecek.

Galatasaray-AZ Alkmaar maçını Anthony Taylor yönetecek

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Sam Barrott yapacak. Mücadelede Darren England VAR, Stuart Attwell AVAR olarak görev alacak. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçta konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray-AZ Alkmaar maçını Anthony Taylor yönetecek
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVeysel null:

Bence turu zorlamak anlamsız. Direkt fenev maçına odaklanmalı GS. Oyuncuları boşuna yorup 3-1 le kazanmasına rağmen elenir veya 3-0 yapsa bile penaltılarda elenme riski vardır. Yani yüzde 95 ihtimalle GS elenicek bir de bunun üstüne Okan eğer oyuncuları yorarsa fenev maçı da kaybedilir ve iki büyük maçta da kaybetmiş oluruz. Bence GS sadece derbiye odaklanmalı. AZ alkmaar ın karşısına yine Berkan ve kerem demirbay çıksın, hahahahaha komik ama olması gereken bu. İki büyük maçı da üst üste kaybedeceğimiz senaryo çok koyar bize haberiniz olsun.

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

4 tane daha yemeyelim de .

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