Haberler

Galatasaray Sultanlar Ligi'nde galibiyetle başladı

Galatasaray Sultanlar Ligi'nde galibiyetle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanlar Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorla geçerek ligdeki 10'uncu galibiyetini aldı.

SULTANLAR Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 19-25, 23-25 ve 11-25'lik skorlarla sona erdi. Konuk takımda Myriam Sylla 18 sayıyla oynarken, İlkin Aydın 12, Kaja Grobelna 11 sayı kaydetti. Bu sonuçla ikinci yarıya galibiyetle başlayan Galatasaray ligdeki 14'üncü maçında 10'uncu galibiyetini elde ederken, Aydın temsilcisi 10'uncu mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Trump'tan Maduro iddiası: Pazarlık yapmaya çalıştı, operasyonu dizi izler gibi canlı izledim

Trump'tan yakalatıp esir aldığı Maduro ile ilgili dikkat çeken iddia
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı